Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Руководители крупнейших американских технологических корпораций Amazon, Apple и Google не подтвердили кражи у них технологий китайскими властями. Об этом они заявили в ходе слушаний 29 июля в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей Конгресса США.

На вопрос о том, считают ли они, что власти Китая крадут технологии у бизнеса США, трое из четверых руководителей заявили, что не знают о фактах похищения чего-либо у их компаний.

«Я много слышал об этом, но лично не видел примеров», — ответил на вопрос глава Amazon Джефф Безос. Возглавляющий Apple Тим Кук также сказал, что «не знает о конкретных случаях, когда власти у нас что-то похищали». О том, что не получал информации о краже китайскими властями технологий у его компании заявил и директор Google Сундар Пичаи.

Единственным, кто подтвердил факт такой кражи оказался руководитель компании Facebook Марк Цукерберг.

«Думаю, детально задокументировано, что китайские власти крадут технологии у американских компаний», — сказал он, но не уточнил, было ли что-либо украдено у самой Facebook.

Все главы компаний воздержались от ответа на финальный вопрос о рекомендуемых ими мерах, которые необходимо принять Конгрессу США для защиты американских компаний от возможных вмешательств со стороны Китая или европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, на слушаниях в палате представителей Конгресса США, посвящённых борьбе с монополизмом в интернете, республиканцы обвинили американские технологические компании в подыгрывании демократам.

«Я просто перейду к самой сути: большие технологические… преследуют консерваторов. Это не подозрение. Это не предчувствие. Это факт», — заявил республиканец Джим Джордан (от штата Огайо), который в подтверждение своих слов привёл многочисленные примеры предвзятого отношения компаний к республиканцам.

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