Хабаровск, , 03:04 — REGNUM Организаторы провокаций приехали в Хабаровский край из разных стран, в том числе из Грузии, заявил 29 июля врио губернатора региона Михаил Дегтярёв в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову.

«Слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы, — сказал он. — Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии».

Напомним, Дегтярёв и ранее утверждал, что протесты в Хабаровске проходят не без участия лиц из других стран. По его словам, сегодня у правоохранительных органов есть неопровержимые данные, что в организации митингов принимают участие иногородние и иностранные граждане.

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