Минск, , 02:51 — REGNUM Ситуация с задержанием более под Минском предположительно граждан России требует того, чтобы в ней разобрались компетентные органы, передаёт 29 июля агентство БелТА со ссылкой на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», — сказал он в ходе совещания, посвящённого этой ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 33 граждан России, которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании.

В белорусской прессе при этом утверждалось, что в Белоруссию якобы прибыли «более 200 боевиков иностранной частной военной компании Вагнера».

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