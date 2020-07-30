Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Новые санкции против Сирии для давления на руководство республики продолжат вводить американские власти, 29 июля сообщается на сайте Белого дома.

В заявлении отмечается, что данные меры являются частью постоянной кампании экономического и политического давления на сирийское правительство. При этом в документе подчеркивается, что санкции якобы не направлены против народа Сирии.

В администрации США считают, что сирийский конфликт можно решить мирным путем только при помощи политического решения.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля Белый дом ввел санкции против Хафеза Асада — сына президента Сирии Башара Асада за «поддержку кампании террора» правительства Сирии.

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