Брюссель, , 02:08 — REGNUM Глава министерства обороны Бельгии Филипп Гоффен положительно оценил решение США вывести часть американских войск из Германии. Об этом политик заявил в интервью агентству Belga.

По его словам, этот поступок США свидетельствует о доверии к Бельгии. При этом Гоффен подчеркнул, что шеф Пентагона Марк Эспер уже уведомил Брюссель о передислокации американских военнослужащих.

Однако Гоффен добавил, что Конгресс США еще должен утвердить выделение финансов на перемещение военнослужащих американского военного контингента в Европе. Поэтому, по его мнению, окончательного решения по этому вопросу еще не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля глава Пентагона Марк Эспер заявил, что перемещение американских войск из Германии в другие европейские страны должно усилить позиции Соединенных Штатов на Черном море. Он добавил, что истребители и часть авиации ВВС США будет перебазирована в Италию.

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