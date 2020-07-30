Вашингтон, , 01:47 — REGNUM На слушаниях в палате представителей Конгресса США, посвящённых борьбе с монополизмом в интернете, республиканцы обвинили американские технологические компании в подыгрывании демократам. Об этом в ходе слушаний 29 июля, трансляция которых велась на сайте законодательного органа, прямо заявляли представители демократической партии США.

Эмблемы Республиканской и Демократической партий США DonkeyHotey

«Я просто перейду к самой сути: большие технологические… преследуют консерваторов. Это не подозрение. Это не предчувствие. Это факт», — заявил республиканец Джим Джордан (от штата Огайо), который в подтверждение своих слов привёл многочисленные примеры предвзятого отношения компаний к республиканцам. В качестве наиболее одиозной компании он упомянул Twitter, упрекнув при этом законодателей-демократов в том, что эта компания не присутствовала на слушаниях.

По словам Джордана, в ситуации, когда «до выборов остаётся 97 дней», власть и возможности «которыми обладают эти компании и которые позволяют влиять на происходящее» в ходе этих выборов «чрезвычайно важны». Если технологические гиганты не прекратят «заниматься цензурой в отношении консерваторов» и «пытаться влиять на выборы», то, по словам конгрессмена, «должны быть последствия».

Своего коллегу и однопартийца поддержал республиканец Мэтт Гетц (от штата Флорида), который прямо обвинил компанию Google во вмешательстве в выборы на стороне демократов.

В свою очередь, глава компании Google Сундар Пичаи заявил, что он «решительно не согласен» с такими обвинениями. «Мы не подходим к такой работе с какими бы то ни было политическими взглядами», — сказал Пичаи.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Конгрессе США состоятся слушания с участием глав ведущих технологических компаний страны. Главы компаний Amazon, Apple, Facebook и Google — Джефф Безос, Тим Кук, Марк Цукерберг и Сундар Пичаи соответственно — выступят на слушаниях перед антимонопольной комиссией судебного комитета палаты представителей США дистанционно с помощью видеосвязи. Комитет палаты представителей рассматривает возможные нарушения со стороны технологических гигантов антимонопольного законодательства. В частности, комитетом будет изучено возможное злоупотребление доминирующим положением этих компаний в сферах электронной розничной торговли, поисковых систем, социальных сетей и программного обеспечения для смартфонов.

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