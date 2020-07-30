Тегеран, , 11:35 — REGNUM 29 июля заместителю министра здравоохранения Афганистана были доставлены партии медицинской помощи Исламской Республики Иран стоимостью 75 000 евро. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Афганистан. 1955 Marc Riboud

Посол Ирана в Кабуле Бахадор Аминян передал министерству здравоохранения Афганистана партию медицинской помощи Ирана. Афганские официальные лица в ответ высоко оценили помощь Ирана в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Медицинский груз включает в себя четыре типа диагностических комплектов, вентиляционные аппараты, термометры, пульсоксиметрические приборы, маски N95 и дезинфицирующие средства весом 1,1 тонны.

Первый самолет иранской помощи перевозил маски для лица, дезинфицирующие средства и перчатки, а также больничные принадлежности, подаренные народом и частным сектором Ирана народу Афганистана 26 мая 2020 года. Ранее Иран также передал афганскому правительству 2000 тест-наборов на выявление вируса.