Тегеран, , 11:20 — REGNUM 29 июля президент Ирана Хасан Рухани назвал недавнюю агрессию американских реактивных истребителей против иранского пассажирского самолета в сирийском воздушном пространстве воздушным терроризмом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани выступил с речью на заседании кабинета министров в столице страны Тегеране, призвав ответственные организации и все страны выступить против этой акции. «Враги стремились поставить иранцев под экономическое давление», — сказал он, отметив, что экономическая структура страны и жизнь людей в настоящее время находятся на высоком уровне.

«Хочется отметить рост местного производства, при этом враг не смог закрыть наши крупные заводы», — сообщил Рухани. «Производство основных отраслей промышленности в Иране возросло, и заводы стали более производительными по сравнению с предыдущим годом», — отметил он далее.