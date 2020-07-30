Тегеран, , 10:35 — REGNUM 28 июля посол Ирана в Азербайджанской Республике Джавад Джахангирзаде и министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов подчеркнули необходимость развития сотрудничества между Тегераном и Баку. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 июля.

В ходе встречи, посвященной завершению миссии Джахангирзаде, Байрамов выразил удовлетворение развитием братских отношений и сотрудничества между двумя странами, основанных на уважении, взаимной поддержке и исторической дружбе. Он также высоко оценил позицию Исламской Республики Иран по карабахскому конфликту и справедливую позицию страны по недавним спорам между Азербайджанской Республикой и Арменией.

Отметив, что в ходе его миссии были использованы возможности для развития отношений между двумя странами, он заявил, что новый посол Ирана, безусловно, не пожалеет никаких усилий для дальнейшего углубления отношений между Тегераном и Баку.

Вновь подтверждая поддержку Ираном территориальной целостности Азербайджанской Республики, уходящий посол заявил, что озабоченность Азербайджана по каким-либо вопросам вызывает также озабоченность Исламской Республики.