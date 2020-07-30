Тегеран, , 10:44 — REGNUM 28 июля Иран выдал пакистанскому правительству около 14 заключенных в соответствии с соглашением о передаче осужденных лиц. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 июля.

Посольство Пакистана в Тегеране в заявлении отмечает, что в соответствии с визитом премьер-министра Имрана Хана в Иран в апреле 2019 года, в ходе которого он обратился к президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани с просьбой амнистировать пакистанских заключенных по гуманитарным соображениям, около 14 пакистанских заключенных были переведены на родину.

«Передача заключённых состоялась в соответствии с соглашением о передаче осужденных лиц, которое было подписано в 2014 году», — говорится в заявлении. Далее сообщается, что передача произошла на границе Мирджаве-Тафтан, где пакистанские власти принимали заключенных.

В июне этого года заместитель министра юстиции Ирана по правам человека Махмуд Аббаси заявил, что страна готова к обмену заключёнными с другими государствами по гуманитарным соображениям на фоне пандемии COVID-19. Он также заявил о готовности Ирана выдать 44 пакистанских заключенных.