Ереван, , 00:48 — REGNUM Остановить продажу оружия Азербайджану призвал Израиль министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в интервью Jerusalem Post.

Зограб Мнацаканян МИД Армении

«Израиль должен остановить этот смертоносный бизнес с Азербайджаном», — сказал он.

По словам Мнацаканяна, продажа оружия Баку представляет «смертельную опасность» поскольку оно применяет против гражданской инфраструктуры и мирного населения.

Министр добавил, что вопрос о поставках оружия будет подниматься Ереваном как в двухсторонних переговорах с другими странами, так и на международных площадках.

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