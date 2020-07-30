Тирана, , 03:11 — REGNUM Глава министерства Европы и иностранных дел Албании Гент Цакай 29 июля обратился с письмом к исполнительному директору компании Apple Тиму Куку с просьбой обозначить Косово на Apple Maps не как часть Сербии, а как отдельное государство Республика Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, албанский дипломат обратился к Куку со следующими словами:

Гент Цакай Республика Косово признана большинством демократических государств мира, и, согласно вердикту Международного суда, провозглашение независимости Косово полностью соответствовало международному праву. Поэтому мы ожидаем, что Apple Inc. примет решение обозначить границы Республики Косово на предоставляемых ей картах.

Политик подчеркнул, что Албания продолжит всеми силами поддерживать Республику Косово в любых обстоятельствах.

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