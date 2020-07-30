Тирана, 30 июля 2020, 03:11 — REGNUM Глава министерства Европы и иностранных дел Албании Гент Цакай 29 июля обратился с письмом к исполнительному директору компании Apple Тиму Куку с просьбой обозначить Косово на Apple Maps не как часть Сербии, а как отдельное государство Республика Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, албанский дипломат обратился к Куку со следующими словами:
Политик подчеркнул, что Албания продолжит всеми силами поддерживать Республику Косово в любых обстоятельствах.
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