Приштина, , 04:57 — REGNUM Посольство США в Косово 29 июля отреагировало на внесение на рассмотрение в парламент Косово законопроекта о защите ценностей борьбы Освободительной армии Косово (УЧК).

Посол США в Приштине Филип Коснетт на своей странице в социальной сети Twitter заявил, что принятие такого закона было бы ошибкой, поскольку оно делает незаконной свободу слова и запугивает граждан. Коснетт призвал политиков «перераспределить энергию на экономику и COVID-19».

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Вышеупомянутый законопроект был 14 июля одобрен правительством Косово и передан в парламент. Закон предусматривает по сути криминализацию любых высказываний относительно совершения военных преступлений и неблаговидных поступков бойцами и руководством УЧК.

Появление подобного законопроекта сразу после получения бывшим политическим лидером УЧК, а ныне президентом Косово Хашимом Тачи и бывшим руководителем разведслужбы УЧК, а ныне главой Демократической партии Косово (ПДК) Кадри Весели обвинений от Специального трибунала по Косово в Гааге очевидно является следствием стремления правящей элиты Косово, вышедшей из руководства УЧК, защитить свои позиции.

Не случайно косовские политики, в том числе спикер парламента Вьоса Османи, позволяющие себе дистанцироваться от УЧК или заговорить о преступлениях албанцев против сербов, подвергаются остракизму со стороны ПДК Весели, Альянса за будущее Косово Рамуша Харадиная и как теперь видно, ЛДК (Демократической лиги Косово).