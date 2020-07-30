Зубин Поток, , 05:57 — REGNUM Министр внутренних дел Косово Агим Велиу 29 июля нанес визит на север Косово. Велиу сопровождали его заместитель из рядов политической организации косовских сербов Милан Радоевич и генеральный директор полиции Косово Рашит Чаляй.

На своей странице в социальной сети Facebook политик заявил, что он посетил полицейский участок в городе Зубин Поток и КПП Берняк, где вблизи ознакомился с работой полицейских и таможенников, а также выслушал рассказы о проблемах и вызовах, с которыми сталкиваются полицейские и жители муниципалитета Зубин Поток, в том числе и связанных с пандемией COVID-19.

Также Велиу провел встречу с главой муниципалитета Зубин Поток Срдьяном Вуловичем. Политики обсудили возможности для углубления сотрудничества муниципалитета с МВД Косово и государственными институтами в целом с целью укрепления доверия граждан к институтам власти в Приштине, что означает по сути стремление правительства Косово заручившись поддержкой «Сербского списка» ослабить влияние параллельных институтов власти на севере Косово и укрепить контроль Приштины за населенным сербами севером края.

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