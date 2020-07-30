Приштина, , 05:56 — REGNUM Депутат парламента Косово от партии «Движение за самоопределение» Газменд Джушница 28 июля обвинил двух депутатов от партии власти Демократическая лига Косово (ЛДК) Арбена Гаши и Куйтима Шалю 28 июля в нанесении ему физических ударов в здании парламента Косово после оживленной полемики в рамках комитета по иностранным делам и диаспоре.

Цитата из видео «Появились снимки с инцидента в Ассамблее Косово» Telegrafi.com

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, оба депутата отрицают обвинения и заявляют, что Джушница своими словами целенаправленно наносит урон репутации парламента Косово и ЛДК. Политики без зазрения совести и тени сомнения заявили, что ложность обвинений оппозиционного депутата подтверждают видеозаписи, сделанные скрытой камерой.

Однако на записи, которая была выложена в интернет уже 29 июля, явно видно, как двое мужчин, стоящих в коридоре, вначале ждут Джушницу, затем буквально припирают его к стене и агрессивно жестикулируя наносят ему удары, после чего вокруг мужчин собираются другие люди.

Цитата из видео «Появились снимки с инцидента в Ассамблее Косово» Telegrafi.com

Факт избиения был подтвержден спикером парламента Косово Вьосой Османи и соратницей Джушницы по партии Фиторе Пацолли. Таким образом, глава фракции ЛДК в парламенте Косово позволил себе открытую ложь и попытался запугать Джушницу, заявив что разглашение факта произошедшего наносит урон репутации Косово и его партии.

Видео было передано сотрудникам правоохранительных органов.

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