Приштина, , 05:29 — REGNUM Министр юстиции Косово Селим Селими 29 июля совместно с заместителем премьер-министра Дритоном Сельманаем провел первое заседание рабочей группы по созданию модальностей и сценариев проведения реформы судебной системы с целью повышения прозрачности. Реформа, в числе прочего, должна будет включать в себя также проведение веттинга — проверки чиновников на связи с преступностью и причастность к коррупционным схемам. Веттинг является одним из требований ЕС к странам, стремящимся ко вступлению в группировку.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Селими подчеркнул важность участия в процессе подготовки реформы не только партий, входящих в правящую коалицию, но и представителей оппозиции и гражданского общества.

Министр подчеркнул, что процесс реформирования правоохранительной системы не должен носить политический характер.

Сельманай подчеркнул, что в правительстве ожидают, что до конца года рабочая группа подготовит окончательную версию доклада, в котором должны будут быть изложены сценарии проведения реформы.

Руководить рабочей группой будет представитель гражданского общества Флёрент Спанья.

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