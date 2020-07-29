Киев, , 23:07 — REGNUM Имена задержанных в Белоруссии 32-х граждан РФ внесены в базу скандального украинского сайта «Миротворец».

Речь идёт о гражданах России, которых задержали в Минске сегодня, 29 июля. Белорусские СМИ опубликовали их имена и фамилии.

Из среды украинской политики оперативно прозвучала идея, чтобы белорусские власти выдали Киеву этих людей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российское посольство получило от Минска уведомление о задержании граждан России.

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