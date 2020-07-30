История вопроса

21 мая 2020 года Государственная дума РФ в третьем чтении приняла закон о едином регистре населения России. В соответствии с принятым законом Федеральная налоговая служба РФ, используя данные двенадцати ведомств, среди которых МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФНС, Росморречфлот, ФОМС, ФСС и другие, создаст федеральный государственный информационный ресурс учета сведений о населении страны. В регистр будут включены базовые сведения о физлице: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные, а также дополнительные — семейное положение, родственные связи и иные сведения о физическом лице. Одна из целей закона — обеспечить переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц. Закон вступит в силу с 2023 года, а полностью начнется его реализация с 2026 года. Между тем закон вызвал серьезные нарекания со стороны политических и общественных организаций. По их мнению, он противоречит конституции, не соответствует национальным интересам, принципу социальной справедливости. Более двухсот ученых подписали обращение с требованием не рассматривать этот документ. Многие общественные деятели расценивают закон как «способ контроля».