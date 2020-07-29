Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации продлён до 30 июля 2021 г. в США, сообщили 29 июля в пресс-службе Белого дома.

Соответствующее решение принято американским президентом Дональдом Трампом в связи с обострением конфликта армии обороны Израиля и «Хезболлы».

Также продлевается ещё на год указ, разрешающий американскому руководству вводить санкции против «подрывающих демократические институты» Соединённых Штатов лиц.

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Напомним, в США режим чрезвычайной ситуации действует с 2007 года. Обострение ситуации на границе Израиля и Ливана произошло 28 июля 2020 г.

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