Приштина, , 05:25 — REGNUM Атлантический совет при поддержке НАТО, ЕС и европейской службы по иностранным делам организовал проведение 29 июля онлайн-саммит лидеров стран Западных Балкан. Часть саммита проводилась открыта, часть была проведена без возможности просмотра для третьих лиц.

Как сообщает албанское новостное ашнетсов Telegrafi, в саммите приняли участие президент Сербии Александр Вучич, президент Северной Македони Стево Пендаровски, премьер-министры Албании и Косово Эди Рама и Авдулла Хоти, министр экономики Черногории Драгица Секулич и глава совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегетлия.

В ходе своего выступления на саммите македонский президент подчеркнул, что сотрудничество между странами региона должно развиваться в сфере экономики, и экономическая повестка должна преобладать над политическими вопросами и вопросами безопасности (эвфемизм, используемый для обозначения военной сферы). Пендаровски заявил, что любые новые инициативы должны быть дополнением к уже реализуемым и должны быть тесно связаны с повесткой вступления в Европейский союз.

Премьер-министр Албании Эди Рама призвал соседей к сотрудничеству, в том числе в рамках продвигаемого Белградом проекта Балканского мини-Шенгена.

Лидеры стран региона согласились в том, что необходимо работать в направлении установления свободы передвижения товаров, услуг, капитала и людей в рамках региона.

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