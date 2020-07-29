Таллин, , 22:43 — REGNUM Сокращение военного присутствия США в Европе не является позитивным, заявил 29 июля министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Военные учения НАТО «Operation Atlantic Resolve» в Эстонии, Латвии, Литве и Польше The U.S. Army

При этом он отметил, что присутствие военных США в Прибалтике и Польше является чрезвычайно ценным.

«Военное присутствие США является краеугольным камнем европейской безопасности и трансатлантических отношений. Намерение сократить постоянное присутствие США в Европе не является позитивным событием. В то же время военное присутствие США вновь увеличилось с 2014 года, и многомиллиардные инвестиции в Европу были и будут оставаться ключевыми в сдерживании России», — заявил Луйк в связи с сообщением о выводе части войск США из Германии.

«Эстония предпримет все возможные усилия для дальнейшего укрепления союзнических отношений, продолжит военные консультации с США в Таллине, Вашингтоне и Брюсселе по вопросам учений и военного присутствия», — заверил эстонский министр обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля министр обороны США Марк Эспер заявил о выводе из Германии 11 900 военнослужащих США, из которых около 5600 отправятся в другие европейские страны НАТО.

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