Москва, , 22:28 — REGNUM Белорусское издание «Белта» сообщило о задержании 32 граждан РФ, которых приписало к ЧВК «Вагнера». Председатель Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрей Трошев прокомментировал эту информацию.

По данным «Белты» в санатории под Минском задержаны 32 россиянина якобы из ЧВК «Вагнера». Всего же в Белоруссию прибыло около 200 «вагнеровцев» с целью дестабилизации обстановки в связи с предстоящими президентскими выборами.

По словам Трошева, такие сообщения «больше похожи на цирковое представление, нежели на реальность. Прежде всего потому, что у россиян и российских добровольцев нет никаких претензий к Лукашенко».

«У русских большое уважение к «батьке», президенту Белоруссии. Мне противно, что у кого-то в голове такие мысли взялись», — рассказал Андрей Трошев.

Трошев заявил, что ему знакомы несколько фамилий из списка задержанных. По его информации, этих людей «в свое время выгнали из всех украинских подразделений в Донбасс"е.

«Ни на какую там операцию они не ехали, потому что нет в мире таких имбецилов, которые доверят им ответственную работу, — считает Трошев. — Скорее всего поехали в Минск развлекаться и жарить шашлыки. Из пневматики по бутылочкам стрелять».