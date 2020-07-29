Минск, , 22:23 — REGNUM Виталий Шкляров, бывший политтехнолог Ксении Собчак, задержан в Белоруссии, сообщает 29 июля tut.by.

Виталий Шкляров Катерина Преснецова

Отмечается, что, по версии белорусских спецслужб, Шкляров консультировал администратора групп в различных соцсетях, объединённых общим названием «Страна для жизни».

Белорусские спецслужбы собираются выяснить, с какой целью Шкляров внедрял в предвыборные штабы кандидатов своих агентов, а также в чьих интересах собирал протестный электорат вокруг Сергея Тихановского.

Отмечается, что Шкляров, находящийся в Белоруссии с начала месяца, в прошлом являлся советником избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель и Ксении Собчак.

Напомним, Тихановский — это муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, белорусский блогер, автор и ведущий канала «Страна Для Жизни», оппозиционер и политический заключённый.

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