Нью-Йорк, США, , 22:21 — REGNUM Спецпредставитель ООН по Йемену Мартин Гриффитс приветствовал решение «Южного переходного совета» отказаться от единоличного контроля над Аденом и другими провинциями на юге Йемена, 29 июля сообщает агентство Associated Press.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Гриффитс отметил, что инициатива является важным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта на юге страны и во всем Йемене.

Сепаратисты Южного Йемена, бывшие союзники «правительственной коалиции» во главе с Саудовской Аравией в войне против йеменских хуситов, удерживали Аден с августа 2019 года.

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