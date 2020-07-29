Берлин, , 22:10 — REGNUM Статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен и статс-секретарь министерства обороны Германии Петер Таубер проинформировали депутатов Бундестага о решении США вывести часть войск с территории страны, сообщает 29 июля пресс-служба германского МИД.

The U.S. Army

Стоит отметить, что при этом дипломаты Германии напомнили о том, что Вашингтон может «скорректировать» эти планы.

«Федеральное правительство принимает к сведению это решение и в контексте их дальнейшей реализации будет согласовывать взаимодействие с федеральными землями, правительством США, а также структурами НАТО», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе с территории Германии 11,9 тыс. военнослужащих США. При этом он уточнил, что из них 6,4 тыс. отправятся на родину, а 5,5 тыс. военных будут перебазированы в Бельгию и Италию.

В результате на территории Германии должны остаться порядка 25 тыс. военнослужащих США.

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