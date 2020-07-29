Донецк, , 21:57 — REGNUM Украинские силовики обстреляли в Донбассе населенный пункт Яковлевка, нарушив условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия, сообщает 29 июля Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики.

По информации военных ДНР, огонь по Яковлевке вели военнослужащие ССО Украины.

«Наша разведка подтверждает присутствие на позициях 54-й бригады группы ССО ВСУ, бойцы которой решили в свой профессиональный праздник продемонстрировать обычной пехоте, каким образом возможно перейти от бесполезных акций с вывешиванием плакатов к огневым провокациям», — указано в сообщении оборонного ведомства ДНР.

Представители Народной милиции ДНР отметили, что огонь велся из оружия, оснащённого приборами для бесшумной стрельбы.

«Украинские военные преступники, отдавшие приказ на ведение огня, четко подчеркнули, что реальная власть на Украине за военной хунтой, созданной Петром Порошенко, и указания своего верховного главнокомандующего Владимира Зеленского для них не имеют значения», — подчеркивается в сообщении НМ ДНР.

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