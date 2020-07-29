Вашингтон, , 21:44 — REGNUM Когда на смену президенту РФ Владимиру Путину придёт его преемник, сам этот факт и сам процесс сильно затронут американскую политику, заявил бывший посол США в России Джон Теффт, передаёт 29 июля РБК.

В опубликованном накануне, 28 июля, докладе дипломат заявил:

«Выбор преемника фундаментальным образом затронет внешнюю и оборонную политику Соединённых Штатов».

Он указал на то, что человек, который станет преемником Путина, должен будет выбирать — поменять внешнюю политику Москвы или «продолжать линию предшественника по подрыву сформированного после Второй мировой войны либерального мирового порядка».

Теффт «Путин предпочёл бы систему международных отношений, основанную на многополярности, где могущество и влияние Соединённых Штатов будет ограничено».

Дипломат также высказал своё видение того, как Путин будет выбирать своего преемника, на какие нюансы происходящего ориентироваться.

По мнению Теффта, будут учитываться политическая борьба «внутри кланов», пожелания структур безопасности, экономическое состояние страны и мнение людей.

Кроме того, бывший американский посол заявил, что сомневается, что Путин уйдёт из политики по окончании его президентского срока.

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