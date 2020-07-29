Дамаск, , 21:43 — REGNUM Сирийские военные при помощи местных жителей обнаружили в одном из посёлков провинции Идлиб медицинскую лабораторию по изъятию человеческие органов, сообщает 29 июля сирийское государственное информагентство SANA.

«В деревне Эль-Гадфа в 10 км восточнее города Мааррет-эн-Нууман некий медик устроил в жилом доме, превращенном террористами в укрытие, примитивную медицинскую лабораторию. Там было обнаружено множество прозрачных емкостей с человеческими органами <…>, помещенными в специальный раствор», — указано в сообщении агентства.

На емкостях с органами были указаны женские и мужские имена, а в другом помещении дома были обнаружены списки людей с информацией о состоянии их здоровья.

Кроме того, в доме было найдено большое количество экстремистской литературы.

SANA напоминает, что торговля человеческими органами остается одним из источников финансирования террористических группировок, действующих на севере Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: США ввели санкции против сына Башара Асада