Москва, , 20:37 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направил в ЦИК запрос об информации о возможном втором гражданстве у ряда депутатов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля, об этом сообщил глава комитета Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Государственная Дума России Петр Данилов © Красная Весна

«Нами направлен запрос в Центризбирком о предоставлении необходимой информации», — сказал Пискарёв.

Он напомнил, что, баллотируясь в нижнюю палату парламента, депутаты предоставляют ЦИК сведения о своем гражданстве, доходах, имуществе, судимости и так далее.

«В соответствии с федеральным законодательством о выборах ЦИК РФ имеет полномочия обращаться в соответствующие органы с представлением о проверке их достоверности», — пояснил Пискарёв.

Парламентарий отказался называть фамилии депутатов, чьи фамилии упоминаются в запросе, пояснив, что «до окончания проверки это делать некорректно».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильному комитету и комиссии по доходам запросить в ЦИК информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов.

О наличии второго гражданства у ряда депутатов заявил представитель КПРФ Денис Парфенов. В ходе пленарного заседания в апреле 2020 года парламентарий предложил провести проверку сведений о том, что якобы у 39 депутатов от «Единой России» есть второе гражданство.

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