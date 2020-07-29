Минск, 29 июля 2020, 20:37 — REGNUM Послы России и Украины приглашены в белорусский МИД в связи с задержанием в Минске группы российских граждан — «боевиков ЧВК Вагнера», сообщает 29 июля БелТА.

МИД Белоруссии
МИД Белоруссии
(сс) Homoatrox

Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, комментируя скандал с задержанием в Минске 32 российских граждан и ещё одного — в Гомельской области.

«Это связано в первую очередь с сегодняшним изменением обстановки, когда в утренние часы на территории республики в одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека — лица российского гражданства, которые принадлежат к частной военной компании Вагнера. Сейчас с ними проводится работа, задержанных допрашивают».
Равков

Белорусский чиновник назвал случившееся «очень неприятным фактом». Между тем российская сторона, отметил Равков, эти сведения пока не подтвердила.

Он отметил, что «если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определённые пояснения».

«Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации [в Минске] не получали».
Равков

Как отметил белорусский представитель, допрос задержанных показал, что «около 14 человек — это те, которые проходили по программе учёта людей, были зафиксированы в Донбассе».

«Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу».
Равков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская сторона уже высказалась о том, что среди задержанных в Белоруссии могут быть воевавшие в Донбассе люди. Бывший украинский министр предложил Минску выдать их Киеву.

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