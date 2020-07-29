Чебоксары, , 19:52 — REGNUM В Чувашии на выборах главы республики муниципальный фильтр прошли ещё три кандидата. Соответствующее решение принято сегодня, 29 июля, на заседании комиссии регионального избиркома, сообщается на сайте ведомства.

Герб Чувашии

Комиссия ЦИК Чувашии приняла решения о регистрации трех партийных кандидатов на должность главы республики: Александра Андреева (КПРФ), Константина Степанова (ЛДПР) и Николая Степанова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

«Их документы не вызвали каких-либо нареканий членов комиссии, решения о регистрации приняты единогласно», — говорится в сообщении.

В ЦИК республики уточняют, что на 30 июля назначено заседание комиссии, где будет рассмотрен вопрос о регистрации в качестве кандидата Олега Николаева, который является врио главы Чувашии и баллотируется как самовыдвиженец. Его кандидатуру ранее поддержали справороссы, единороссы и партия «Родина».

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Как сообщало ИА REGNUM, первым в качестве кандидата на пост главы Чувашии зарегистрирован Сергей Матвеев, который выдвинут партией «Патриоты России» и является депутатом собрания депутатов Чебоксарского района.

Напомним, выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября 2020 года. На данный пост выдвинулись 12 претендентов, из них восемь — самовыдвиженцы. В регистрации отказано шестерым, один самовыдвиженец снял свою кандидатуру.

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