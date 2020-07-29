Москва, , 19:08 — REGNUM В Госдуме заподозрили Минпромторг в создании «кормушки» для производителя алкозамков.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление и производство алкозамков, блокирующих зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя.

«Тут я и вижу сверхзадачу Минпромторга, который, якобы, озаботился борьбой с пьянством за рулем: создать, на самом деле, кормушку потенциальному поставщику этой приблуды. Наверняка, уже готова афиллированная с нужными чиновниками компания, которая и начнет неплохо зарабатывать, получив постоянный и масштабный заказ. Не удивлюсь, если в этой истории появятся и уши Ростеха», — рассуждает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Потенциал идеи парламентарий видит в случае наказания за пьяное вождение.

Читайте ранее в этом сюжете: Миронов: «Почему водители должны платить за алкозамки?»