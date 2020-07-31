Москва, , 02:49 — REGNUM Обеспечение страной суверенитета в информационном пространстве — необходимое условие ее полноценной политической независимости. Насколько печально обстоят дела в области российской информационной независимости, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Халддей.

Сергей Караганов Hse.ru

Довольно часто от высказываний нынешних именитых российских экспертов просто оторопь берет. Как, например, от писаний группы представителей НИУ ВШЭ, которые в апреле 2020 года ухитрились воспеть международную взаимопомощь и поддержку в нелегком коронавирусном испытании. Очевидный большинству разбирающихся в теме экзерсис на тему биологической войны С. Караганов, Д. Суслов, И. Макаров, Л. Попович предлагают рассмотреть как «трагическую случайность» на пути к торжеству общечеловеческих ценностей. И вот такой ерундой, транслируемой прямо из «святых 90-х» полны информационные каналы.

Полны так, как будто и не было оценки распада СССР, как величайшей геополитической катастрофы, или не проявило еще себя «сообщество цивилизованных стран» в своей откровенно бандитской сущности. Пока на информационном поле владычествуют эксперты, подобные Караганову и компании, о преодолении катастрофы России приходится говорить с очень большими поправками. Читайте подробности в статье Александра Халдея «Расколотые эксперты расколотых элит».