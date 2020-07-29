Москва, , 18:39 — REGNUM России нет смысла дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, заявил 29 июля Владимир Джабаров, заместитель главы комитета Совфеда по международным делам.

Владимир Джабаров Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Комментируя заявления белорусских СМИ о том, что в Минске были задержаны военные из России, которые, по данным Белоруссии, прибыли в страну для дестабилизации в преддверии президентских выборов, Джабаров сказал:

«Для чего нам необходимо дестабилизировать ситуацию в Белоруссии? Это совершенно не нужно».

По его словам, напротив, Москве выгодна стабильная обстановка в Белоруссии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление о дестабилизационных целях, с которыми якобы в Белоруссию прибыли российские «боевики», прозвучало на телеканале «Беларусь 1».

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