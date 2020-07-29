Москва, 29 июля 2020, 18:39 — REGNUM России нет смысла дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, заявил 29 июля Владимир Джабаров, заместитель главы комитета Совфеда по международным делам.

Владимир Джабаров
Владимир Джабаров
Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Комментируя заявления белорусских СМИ о том, что в Минске были задержаны военные из России, которые, по данным Белоруссии, прибыли в страну для дестабилизации в преддверии президентских выборов, Джабаров сказал:

«Для чего нам необходимо дестабилизировать ситуацию в Белоруссии? Это совершенно не нужно».

По его словам, напротив, Москве выгодна стабильная обстановка в Белоруссии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление о дестабилизационных целях, с которыми якобы в Белоруссию прибыли российские «боевики», прозвучало на телеканале «Беларусь 1».

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