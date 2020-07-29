Ханой, , 18:24 — REGNUM Самолет «Вьетнамских авиалиний» эвакуировал 140 инфицированных COVID-19 вьетнамских рабочих из Экваториальной Гвинеи, 29 июля сообщает агентство Reuters.

Специально оборудованный борт вылетел из города Бата в западноафриканской стране и после 27-часового перелета прибыл в Ханой, где пациентов доставили в госпиталь.

В Экваториальной Гвинее зарегистрировано более 3000 случаев смерти от COVID-19 и 51 случай смерти от болезни. Во Вьетнаме основная волна эпидемии закончилась несколько месяцев назад, однако после этого фиксируются локальные вспышки заболевания.

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