Минск, , 18:13 — REGNUM Видеозапись задержания «боевиков ЧВК Вагнера» в Минске обнародовал 29 июля телеканал «Беларусь 1».

На видео показаны кадры из гостиничного номера, где спецназ задерживает мужчин. Показаны обнаруженные при них личные вещи, деньги, российские паспорта.

С подробностями репортажа можно ознакомиться здесь: Спецслужбы Белоруссии заявили о задержании 32 бойцов ЧВК «Вагнер»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российское посольство в Минске заявило, что не получало официальных уведомлений о том, что в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ.

Российское диппредставительство обратилось к белорусским властям за разъяснениями.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва запросила уведомление о задержании граждан РФ в Минске