Москва, , 17:57 — REGNUM Эксперты Высшей школы экономики подготовили доклад «Терроризм: недопустимость оправдания. Исторические, этические и правовые аспекты». Авторы доклада считают терроризм безусловным злом, поэтому любая позитивная коннотация по отношению к террористам, по их мнению, неприемлема. Как отмечается в документе, социальная опасность оправданий терроризма заключается, прежде всего, в том, что они создают ощущение приемлемости террора, готовят почву для совершения новых преступлений террористической направленности.

В докладе представлены исторические, этические и правовые аспекты, связанные с проблематикой оправдания терроризма. В частности, дан краткий обзор происхождение современного терроризма в России, а также того, как менялось восприятие терроризма в мире. Подчеркивается, что сегодня сложился глобальный консенсус, который заключается в неприятии террора и попыток его оправдания. Авторы отмечают также, что Россия является носителем очень тяжелого и в то же время бесценного опыта борьбы с терроризмом на своей собственной территории.

«Социальная опасность оправданий терроризма заключается, прежде всего, в том, что они создают ощущение приемлемости террора, поощряют террористическую активность, готовят почву для совершения новых преступлений террористической направленности», — отмечается в докладе.

С учетом авторитета науки, уверены авторы доклада, публичное научное обсуждение причин терроризма или геноцида, не предваряющееся однозначным определением этих явлений как не имеющего оправдания зла — является мощным негативным фактором, поражающим эмоциональную и нравственную атмосферу общества. В отличие от публичных призывов публичное оправдание терроризма направлено на то, чтобы вызвать сочувствие, симпатию к террористам, придать им ореол героев, борцов за правду, свободу, «чистоту веры» и пр., обосновать целесообразность и правильность их преступного поведения, которое заслуживает поддержки и подражания.

«Любые действия подобного рода сами по себе представляют общественную опасность, поскольку они, независимо от своих мотивов, подрывают моральные устои и наносят ущерб безопасности общества. Наоборот, атмосфера отторжения таких идей и действий, социальный остракизм, моральная изоляция их носителей способствует снижению рисков возникновения террористических угроз», — резюмируется в докладе.