Вашингтон, , 17:56 — REGNUM Европейское командование переезжает из города Штутгарта (Германия) в город Монс (Бельгия), сообщает 29 июля RTL.DE.

В Монсе уже сейчас находится один из двух военных штабов НАТО, заявил 29 июля генерал Тод Уолтерс, командующий вооруженными силами США в Европе.

Уолтерс добавил, что из Штутгарта также может быть перемещен и Африканский командный центр. Куда именно — пока не решено.

Как сообщало ИА REGNUM, американский министр обороны Марк Эспер ранее заявил, что численность войск США в Германии должна быть сокращена на треть.

Примерно из 36 тысяч военнослужащих 6,4 тыс. должны быть возвращены в Штаты, и еще 5,6 тыс. — в другие страны НАТО. Также Эспер заявлял, что из Германии выводится 11,9 тыс. американских военных.

Всё это делается по решению американского президента Дональда Трампа, который в июне анонсировал частичный вывод американцев из Германии из-за плохого финансирования немцами натовских проектов.

Читайте ранее в этом сюжете: США выводят из Германии около 12 тысяч военнослужащих