Вильнюс, , 17:47 — REGNUM Литовский антифашист Гедрюс Грабаускас получил повестку из криминальной полиции Каунаса, предписывающую явиться с документами к старшему следователю отдела по борьбе с оргпреступностью Миндаугасу Урбсису. Цель вызова в документе не указана.

Грабаускас известен в Прибалтике как активист антифашистского движения и лидер Социалистического народного фронта Литвы. Вместе со своими товарищами он активно борется против политических репрессий, за прекращение преследований диссидентов и освобождение политзаключённых.

Среди недавно вышедших из тюрьмы, но ещё не получивших приговора — бывший лидер Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис. С 2018 года он находился в тюрьме по ложному обвинению в шпионаже, без приговора суда. Всё это время Грабаускас с товарищами из Литвы и других стран боролись за его освобождение.

Грабаускас не исключает, что следователь криминальной полиции желает получить больше информации не только по деятельности полуподпольных антифашистских групп в Литве, но и обстоятельствах выхода ряда публикаций. Возможны и другие темы допроса.

В последнее время литовские власти обеспокоены выходом интервью, статей и книг, в которых рассказывается о преступлениях нацистов и их местных пособников в годы Великой Отечественной войны, что подрывает конструкции официальных мифов о «советской оккупации» и коллаборационистах как «борцах за свободу». Такие публикации мешают неонацистам и ревизионистам, создают массу неудобств для официоза.

Грабаускас напомнил, что в апреле 2019 года на него уже заводили уголовное дело. Поводом стали доносы членов литовского Сейма Лауринаса Кащюнаса и Аудронюса Ажубалиса, возмутившихся традиционной оценкой преступлений «лесных братьев» — деятелей послевоенного националистического подполья, скомпрометировавших себя коллаборационизмом, шпионажем в пользу врагов СССР, похищениями людей, грабежами, убийствами и другими криминальными преступлениями.

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