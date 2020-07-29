Яунде, , 17:43 — REGNUM ВМС Камеруна в 2020 году должны безвозмездно получить от США два патрульных катера класса «Айленд», сообщает 29 июля портал Defenceweb.co.za.

Катера будут бесплатно переданы из состава Береговой охраны США в рамках программы «Избыточное военное имущество» (EDA).

По открытым данным базы информации EDA, остаточная стоимость катеров составляет $4 млн.

Справка ИА REGNUM: патрульные катера класса «Айленд» в 1980-х гг. были построены для Береговой охраны США компанией Bollinger Shipyards по проекту Vosper Thornycroft в количестве 49 единиц. По мере списания этих устаревших катеров из состава Береговой охраны США они продаются или передаются зарубежным странам-сателлитам США.

Счастливыми обладателями таких катеров уже стали Украина, Грузия и Коста-Рика.

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