Киев, , 17:29 — REGNUM Посольство США на Украине надеется на быстрое расследование нападения на синагогу в Мариуполе (контролируемая Киевом часть бывшей Донецкой области Украины), которое произошло накануне.

С соответствующим заявлением американское посольство выступило сегодня, 29 июля.

Дипломаты отмечают, что «глубоко обеспокоены» соответствующей информацией.

«Надеемся увидеть быстрое и тщательное расследование. Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма в любой его форме», — говорится в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, что по словам лидера еврейской общины Мариуполя раввина Менахема Мендл Коэна, неизвестный ворвался в здание синагоги после утренней молитвы и напал на охранника. В драке охраннику удалось обезоружить нападавшего и забрать топор, после чего злоумышленник сбежал.