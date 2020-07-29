Москва, , 17:19 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о наличии второго гражданства у ряда депутатов заявил представитель КПРФ Денис Парфенов. В ходе пленарного заседания в апреле парламентарий предложил провести проверку сведений о том, что якобы у 39 депутатов от «Единой России» есть второе гражданство.

«Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова — серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в ЦИК информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства (ВНЖ) у ряда депутатов.

«Если же информация не подтвердится, вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию. Нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно», — отметил Володин.

В соответствии с новыми нормами Конституции, а также согласно закону о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы, депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

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