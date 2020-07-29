Киев, , 17:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что предстоящие местные выборы будут проходить на фоне «определенных ограничений» из-за коронавирусной инфекции.

Об этом он заявил на совещании сегодня, 29 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов», — обратился Зеленский к правительству.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков обратил внимание на обеспечение достаточного количества тех, кто будет следить за порядком в ходе проведения голосования, особенно после принятия законопроектов, требующих большего количества силовиков на выборах.

ИА REGNUM напоминает, что согласно решению Верховной рады, местные выборы на Украине должны состояться 25 октября нынешнего года. Выборы пройдут на новой территориальной основе и по новому избирательному законодательству.