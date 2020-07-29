Москва, , 17:06 — REGNUM В Госдуме настаивают на дополнительной проверке данных о задержании в Белоруссии граждан РФ из частной военной компании «Вагнер», в Совфеде не видят смысла в дестабилизации ситуации в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, государственные СМИ Белоруссии распространили информацию о задержании 32 граждан РФ частной военной компании «Вагнер», еще один человек был задержан на юге страны. Государственное телевидение Белоруссии («Белтелерадиокомпания») заявило о прибытии «более двухсот боевиков на нашу территорию для дестабилизации обстановки в период избирательной компании».

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») высказал убеждение, что «это не соответствует действительности», указал на необходимость дополнительной проверки подобных сообщений.

«Я думаю, что Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко) просто-напросто впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов», — цитирует Швыдкина «Интерфакс».

В свою очередь, в Совфеде указали на то, что Россия заинтересована в стабильных отношениях с Белоруссией.

«Для чего нам необходимо дестабилизировать ситуацию в Белоруссии? Это совершенно не нужно», — заявил замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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