Нью-Дели, , 17:02 — REGNUM Индия планирует дополнительно усилить 35 тысячами солдат свою военную группировку на границе с Китаем, сообщает 29 июля газета Mint со ссылкой на неназванные источники в военной сфере.

По утверждению издания, на данный момент индийско-китайские соглашения о нормализации обстановки в приграничной зоне никак не выполняются.

Якобы именно этим вызвано решение об усилении военной группировки у китайской границы.

Ранее газета The Hindu, также ссылаясь на анонимные источники, сообщила, что Китай в приграничной области Восточный Ладакх отвёл войска лишь частично.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индия и Китай официально заявили о процессе согласования развода сил на линии фактического контроля на границе.

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