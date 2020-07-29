Москва, , 16:49 — REGNUM Глава Центризбиркома России Элла Памфилова назвала вызывающим поведение представителей партии КПРФ в избиркоме Ульяновской области. Об этом сообщается в официальном аккаунте ЦИК России в twitter.

«Это недопустимый случай, когда председателя избирательной комиссии откровенно провоцировали, пытаясь вмешаться в деятельность комиссии. При этом никаких претензий у избиркома к партии не было», — отмечается в сообщении.

ЦИК России считает, что действия коммунистов помешали работе избиркома Ульяновска и стали препятствием для других кандидатов, которые пытались подать документы для регистрации в качестве участников выборов.

«Составлено обращение в правоохранительные органы», — заключили в ЦИК РФ.

ИА REGNUM напоминает, ранее во время приема документов от кандидатов в депутаты гордумы Ульяновска в местный избирком ворвался вице-спикер Законодательного собрания региона Айрат Гибатдинов (КПРФ) с единомышленниками. Коммунисты посчитали возмутительным, что избирком не принимает документы, которые депутаты пытались добавить к ранее поданным пакетам бумаг. Успокоить возмущенных представителей КПРФ удалось в личной беседе, которая длилась около полутора часов, председателю ульновского ЦИК Вадиму Андрееву. Вечером того же дня на канале КПРФ в Ульяновской области появилось видео под заголовком: «Срочно!!! Избирком хочет снять кандидатов КПРФ с выборов?». Видеозапись демонстрирует начало достаточно агрессивной беседы Гибатдинова с Андреевым, которые затем садятся за стол переговоров в кабинете главы ульяновского избиркома. Он объяснил представителям партии, что в случае выявления недостатков в документах, поданных кандидатами, коммунистов известят об этом заранее, и они всё успеют исправить.