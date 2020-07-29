Киев, , 16:43 — REGNUM Возможное назначение Леонида Кравчука главой украинской контактной группы в Минске после ухода с этого поста Леонида Кучмы выглядит «более чем странно», заявила в своем комментарии 29 июля украинский политолог Олеся Яхно.

Она отметила, что по официальной версии, Кучма покинул пост главы группы из-за возраста (82 года), но Кравчук еще старше, ему 86 лет.

«Но прежде всего, в силу того, что Кравчук всё-таки из другой эпохи. Допускаю, что на этой позиции нужна статусная фигура, хорошо знающая на собственном опыте политическую историю Украины и политическую историю России. Но этого мало», — заявила эксперт.

Также она заявила, что Кравчук после президентства довольно часто выступал на второстепенных ролях в поддержку того или иного политика.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает со своим окружением возможность подключения к минскому переговорному процессу первого президента страны Леонида Кравчука.

Чуть позже Кравчук заявил, что готов думать над предложением стать главой украинской делегации в Минске, если предложение поступит ему лично, чего в настоящий момент еще не случилось.