Хельсинки, , 16:33 — REGNUM Министерство иностранных дел Финляндии запросило у посольства России в Хельсинки объяснений по поводу «предполагаемого» нарушения воздушных границ страны российскими истребителями Су-27, сообщает 29 июля МИД Финляндии на своей странице в Twitter.

«Министерство иностранных дел Финляндии связалось с посольством России в Хельсинки и запросило объяснения относительно предполагаемого нарушения воздушного пространства», — указано в сообщении финляндского МИД.

Речь идёт о заявлении минобороны Финляндии, которое 28 июля сообщило, что два российских истребителя Су-27 предположительно входили в воздушное пространство страны.

Отметим, что расследование этого «инцидента» проводит пограничная служба Финляндии, и окончательного заключения пока нет.

В свою очередь 28 июля Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по данному вопросу пояснил, что в этот день четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ России осуществили плановый перелет с аэродрома в Республике Карелия в Калининградскую область. Весь полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не нарушал границ других государств.

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