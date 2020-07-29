Вашингтон, , 16:32 — REGNUM Власти США приняли решени о выводе из Германии 11,9 тысячи военнослужащих. Об этом сообщил 29 июля глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, из указанного числа военнослужащих порядка 6,4 тысячи будут возвращены в Соединённые Штаты, а остальные будут передислоцированы в Европе.

Министр обороны США не исключил, что в перспективе дополнительные американские военные силы могут быть размещены в Польше и Прибалтике.

Тем временем газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что Пентагон намерен передислоцировать 9,5 тысячи военнослужащих из Германии в Италию и Бельгию.

По информации издания из Германии в Бельгию также будет перенесён штаб Европейского командования Вооружённых сил США.