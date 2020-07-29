Москва, , 16:30 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов скептически оценивает планы Минпромторга РФ до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление и производство алкозамков, блокирующих зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля.

Большинство водителей — нормальные люди, которые не собираются пьяными садиться за руль, подчеркнул парламентарий.

«Почему они должны платить за это чудо техники? А если гаджет отреагирует на квас, кефир, санитайзер, салфетки для стекол, лекарства? Вдруг ему что-то не понравится, и он накажет невиновного. Разумеется, нас будут заверять, что алкозамок не обмануть, но гладко бывает только на бумаге», — рассуждает Миронов.

Трудно предугадать, что завтра придумают наши креативные чиновники, сказал он.

«Например, предложат встроить в кресло электрошокер, который будет срабатывать, когда водитель говорит по мобильному. А почему бы нет? Мы так быстро всех отучим болтать за рулем!» — возмущается Миронов.

В целом он предложил придумать «только один прибор: блокиратор для авторов подобных инициатив».

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